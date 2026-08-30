Ajax menuntaskan kesepakatan besar: ini total nilai yang dihasilkan Regeer

Ajax pada Minggu malam telah mencapai kesepakatan final dengan Werder Bremen mengenai Youri Regeer, demikian dikonfirmasi De Telegraaf setelah sebelumnya diberitakan oleh Algemeen Dagblad. Gelandang berusia 23 tahun itu mendapat izin untuk terbang ke Jerman guna menjalani tes medis, setelah itu transfer pinjamannya harus diselesaikan secepat mungkin.

Syarat finansialnya tampak cukup menguntungkan bagi Ajax. Menurut De Telegraaf, Werder Bremen akan menanggung seluruh gaji Regeer selama masa peminjaman. Selain itu, Ajax juga menerima biaya peminjaman dan klub Jerman tersebut menyepakati opsi pembelian senilai lima juta euro.

Ajax merekrut kembali Regeer dari FC Twente pada Januari 2025 dengan nilai 4,5 juta euro. Tak lama setelah kembali, produk akademi Amsterdam itu mengalami cedera, sehingga periode keduanya di Ajax tak pernah benar-benar berjalan mulus.

Karena tidak adanya nomor 6 murni, Regeer cukup sering dimainkan sebagai gelandang bertahan. Ia mendapat banyak menit bermain di bawah Fred Grim dan Oscar Garcia, dan pada awalnya juga bermain di posisi itu di era Míchel Sánchez, tetapi gagal meyakinkan.

Kedatangan Sofyan Amrabat semakin memperburuk prospeknya di Amsterdam. Menurut De Telegraaf Jordi Cruijff sebenarnya lebih ingin menjual Regeer secara permanen, tetapi peminjaman dengan opsi beli pada akhirnya menjadi hasil maksimal yang bisa dicapai.

Sejauh ini, Regeer telah mencatatkan 57 pertandingan resmi bersama tim utama Ajax. Dalam jumlah itu, ia menyumbang dua gol dan lima assist, sementara kontraknya saat ini di Johan Cruijff ArenA masih berlaku hingga pertengahan 2029.

Dokumen terkait transfer ke Werder Bremen saat ini sedang dirampungkan. Dengan adanya biaya peminjaman, hilangnya beban gajinya secara penuh, dan potensi biaya transfer lima juta euro, Ajax menciptakan ruang untuk mendatangkan kemungkinan satu gelandang tambahan. Míchel Sánchez mengonfirmasi pada Minggu setelah laga melawan Telstar (menang 0-4) bahwa pencarian ke arah itu tengah dilakukan dengan serius, selain untuk seorang winger kiri dan bek tengah kanan.