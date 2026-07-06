Ajax menjual Sean Steur dengan harga yang sangat tinggi

Sean Steur akan segera menyelesaikan transfer sensasional ke Newcastle United, demikian dilaporkan oleh Algemeen Dagblad. Ajax dilaporkan hampir mencapai kesepakatan mengenai nilai transfer yang, termasuk bonus, dapat mencapai sekitar 27 juta euro.

Gelandang berusia delapan belas tahun itu juga telah mencapai kesepakatan prinsip dengan klub Liga Premier tersebut. Di Newcastle, kontrak berdurasi lima musim telah disiapkan, sehingga setelah menyelesaikan formalitas terakhir, Steur akan bergabung dengan The Magpies hingga pertengahan 2031.

Steur diperkirakan akan segera meninggalkan kamp pelatihan Ajax untuk bertolak ke Inggris. Di sana, ia akan menjalani pemeriksaan medis dan pembicaraan akhir sebelum transfer ini dapat diselesaikan secara resmi.

Kepindahan yang akan datang ini cukup mengejutkan, mengingat selama ini Steur diperkirakan justru akan mengikat masa depannya bersama Ajax. Awal tahun ini, ia bahkan telah mencapai kesepakatan awal mengenai kontrak baru dengan direktur teknis saat itu, Alex Kroes.

Namun, gelandang berbakat ini ingin menunggu terlebih dahulu rencana olahraga dari direktur teknis baru, Jordi Cruijff. Pembicaraan lebih lanjut pada akhirnya tidak menghasilkan perpanjangan kontrak definitif di Amsterdam.

Situasi yang muncul ini menarik perhatian beberapa klub, yang dalam beberapa pekan terakhir berusaha membujuk Steur untuk hengkang dari Ajax. Namun, harga yang diminta yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak pihak yang tertarik, tetapi Newcastle United ternyata bersedia melakukan apa pun untuk tetap menyelesaikan transfer ini.

Steur telah menjadi bagian dari akademi muda Ajax selama sepuluh tahun dan musim lalu ia akhirnya menembus tim utama di bawah asuhan pelatih sementara Fred Grim. Gelandang ini tampil dalam dua puluh pertandingan liga di Eredivisie dan mencetak satu gol (dalam laga Klassieker melawan Feyenoord).