Ajax menjual Nick Verschuren yang berbakat dengan harga yang tidak terlalu tinggi

Nick Verschuren pindah dari Ajax ke Sparta Rotterdam, demikian dilaporkan De Telegraaf. Bek berusia 21 tahun itu telah menjalani pemeriksaan medis pada Kamis lalu dan akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 di Het Kasteel.

Menurut jurnalis Mike Verweij, Ajax akan menerima pembayaran tetap sebesar 800.000 euro, yang pada akhirnya dapat meningkat hingga 1 juta euro.

Selain itu, pihak Ajax juga telah menyepakati persentase dari hasil penjualan pemain di masa depan. Di Johan Cruijff ArenA, Verschuren masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028.

Verschuren menjalani hampir seluruh jenjang akademi muda Ajax. Namun, ia tidak pernah melakukan debut di tim utama.

Namun, Verschuren telah bermain dalam lima puluh pertandingan untuk Jong Ajax. Pada musim lalu, ia meninggalkan kesan yang sangat baik saat dipinjamkan ke FC Volendam.

Verschuren juga diminati oleh FC Groningen, namun ia memilih untuk menandatangani kontrak jangka panjang bersama Sparta.

Klub asal Rotterdam ini memang membutuhkan bek tengah tambahan. Tijs Velthuis telah dijual ke PEC Zwolle seharga 150.000 euro, sementara talenta muda berbakat Marvin Young kemungkinan besar akan hengkang.