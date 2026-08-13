Ajax menjajaki pendekatan ke RB Leipzig untuk Lutsharel Geertruida

Ajax telah menghubungi RB Leipzig untuk menanyakan kemungkinan merekrut Lutsharel Geertruida, demikian dilaporkan Sky Sports edisi Jerman. Klub Amsterdam itu ingin meminjamnya.

Bukan rahasia lagi bahwa Geertruida sangat diminati di Belanda. Bek tengah yang juga bisa bermain sebagai bek kanan itu sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSV.

Feyenoord juga memikirkan kembalinya pemain asal Rotterdam itu, yang menjalani debutnya di sepak bola profesional di De Kuip.

Namun, Leipzig ingin melepas Geertruida secara permanen, sementara Ajax dan PSV lebih memilih merekrutnya dengan status pinjaman. Klub-klub Belanda itu mendapat persaingan dari Arab Saudi, Spanyol, dan Inggris.

Jika tidak ada klub yang benar-benar bergerak, maka Leipzig menurut Sky pada akhir periode transfer masih bisa menyetujui masa peminjaman.

Saat ini Leipzig meminta 20 juta euro untuk pemain bertahan itu. Itu adalah angka yang tidak ingin dibayarkan Ajax, PSV, dan Feyenoord.

Ajax tengah giat mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Josip Sutalo masih belum fit dan tampaknya akan pergi pada musim panas ini. Ko Itakura juga dipersilakan mencari klub baru.