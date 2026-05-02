Ajax mengungguli Feyenoord dan merekrut pemain berbakat dari AZ

Musabe Abdusalam akan pindah dari AZ ke Ajax pada musim panas ini. Hal itu dilaporkan oleh Ajax Showtime. Pemain berbakat berusia 14 tahun ini sebenarnya juga bisa memilih Feyenoord, namun ia lebih memilih klub asal Amsterdam tersebut.

Abdusalam pindah dari RKVV DEM di Beverwijk ke akademi AZ pada tahun 2023. Di sana, ia bermain untuk tim U-15 dan U-16 dalam beberapa tahun terakhir.

Talenta ini sudah lama menjadi incaran Ajax dan setelah diketahui bahwa ia akan meninggalkan AZ, Ajax langsung mengambil langkah. Namun, Feyenoord juga sangat ingin memboyongnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, Abdusalam menjalani masa percobaan di kedua klub tersebut. Pada akhirnya, ia memilih klub ibu kota, di mana ia akan bermain di tim U-15.

Ajax Showtime menggambarkan talenta ini sebagai ‘seorang pemain depan yang mampu bermain di kedua sayap dan dapat disebut sebagai pemain yang matang di usianya. Ia memberikan kontribusi besar bagi tim-tim yang ia bela melalui gol dan assist.’

Abdusalam melakukan debutnya untuk timnas Belanda U-15 pada awal Maret. Hingga saat ini, ia telah bermain dalam dua pertandingan internasional untuk tim tersebut.