Ajax mengumumkan transfer keluar: "Semoga yang terbaik!"

Tristan Gooijer resmi menjadi pemain Lommel SK. Ajax pada Kamis mengumumkan melalui kanal resmi bahwa bek berusia 21 tahun itu telah dijual ke klub Belgia tersebut, sebuah kepindahan yang memang sudah santer dibicarakan sejak beberapa waktu lalu. Gooijer menandatangani kontrak di Lommel hingga pertengahan 2028.

Ajax dan Lommel sebenarnya sudah mencapai kesepakatan sejak beberapa waktu lalu mengenai biaya transfer sekitar setengah juta euro untuk sang bek. Namun, negosiasi antara Gooijer dan klub Belgia itu berjalan sangat alot sehingga transfer tersebut sempat tampak akan gagal terwujud.

Pada akhirnya, situasi itu berubah. De Telegraaf akhir pekan lalu sudah melaporkan bahwa kepindahan itu kembali dekat untuk terwujud dan pihak-pihak yang terlibat hampir mencapai kesepakatan final. Kini transfer itu pun resmi.

Gooijer tampil 13 kali untuk tim utama Ajax dan juga memainkan 50 pertandingan untuk Jong Ajax. Musim lalu ia dipinjamkan ke PEC Zwolle, tempat ia total memainkan 25 pertandingan.

Pada Rabu, Gooijer sudah lebih dulu mengucapkan salam perpisahan kepada fans Ajax lewat Instagram. “Setelah bertahun-tahun, masa saya di Ajax kini berakhir,” ujar Gooijer. Dalam unggahannya, ia menyertakan video berisi berbagai momen terbaik selama masanya di Amsterdam.

“Saat masih anak 11 tahun, saya masuk ke akademi dengan satu mimpi: suatu hari bisa menembus tim utama. Sebagai fan kecil di F-Side, terasa semakin istimewa karena pada akhirnya saya sendiri bisa mengenakan seragam Ajax di ArenA.”

“Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya dan bangga bisa bermain untuk klub yang luar biasa ini. Terkadang Anda bisa kecewa kepada orang-orang, tanpa kehilangan rasa cinta Anda untuk klub,” tulis Gooijer, sambil melontarkan sindiran kecil. Tidak jelas kepada siapa ia mengarahkannya. “Ajacied selamanya.”

Di Lommel, Gooijer akan menjadi rekan setim Don-Angelo Konadu, yang dipinjamkan Ajax ke klub Belgia itu. Lommel saat ini berada di peringkat kedelapan Jupiler Pro League.