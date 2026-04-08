Ajax mengumumkan kerja sama dengan klub Eropa

Ajax akan menjalin kerja sama dengan klub Austria LASK Linz, demikian diumumkan klub tersebut melalui saluran resminya. Kerja sama ini terutama ditujukan untuk mengembangkan dan menemukan pemain-pemain berbakat.

Klub asal Amsterdam tersebut menyatakan bahwa ini merupakan kerja sama yang penting, yang akan menguntungkan kedua belah pihak. “Kemitraan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat jaringan sepak bola internasional kami.”

“LASK pada gilirannya akan mendapatkan akses ke keahlian dan metodologi sepak bola Ajax. Selain itu, mereka akan bekerja sama dengan Ajax untuk mengembangkan jalur pengembangan pemain yang lebih kuat,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Ajax menyatakan bahwa kemitraan ini juga memastikan kedua klub akan saling belajar di luar lapangan. “Kerja sama ini membuka ruang untuk bertukar ide dan pengalaman dalam kegiatan komersial klub.”

Marijn Beuker, direktur sepak bola Ajax, sangat antusias dengan klub Austria ini. “Di LASK, saya melihat mitra yang berkomitmen pada pertumbuhan, inovasi, dan menciptakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan pemain dan staf.”

Selain Ajax, LASK juga angkat bicara melalui CEO Siegmund Gruber. “Kerja sama ini merupakan tonggak penting bagi klub. Yang membuat kerja sama ini sangat berharga adalah pertukaran pengetahuan yang intensif di semua bidang inti sepak bola.”

“Bekerja sama dengan klub yang menggabungkan sejarah kaya dengan keahlian global di bidang pengembangan pemain adalah suatu kehormatan dan peluang besar untuk tumbuh sebagai klub. Saya yakin bahwa pertukaran pengetahuan ini akan membantu klub.”