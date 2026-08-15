Ajax mengonfirmasi kepergian Godts ke PSG dan mengumumkan nilai transfer pastinya

Mika Godts resmi meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain, sebagaimana diumumkan kedua klub. Klub raksasa Prancis itu membayar biaya transfer untuk penyerang berusia 21 tahun tersebut yang menurut Ajax bisa mencapai maksimal 55 juta euro.

Godts masih terikat kontrak di Amsterdam hingga 30 Juni 2029. Karena itu, Ajax sebenarnya ingin mempertahankan pemain Belgia tersebut, tetapi tetap bekerja sama dalam proses kepindahannya ke klub top internasional dari Paris.

Godts datang pada Januari 2023 dari KRC Genk dan beberapa bulan kemudian menjalani debut resminya untuk tim utama Ajax. Pada April 2023, ia untuk pertama kalinya tampil bersama tim utama dalam laga liga melawan Fortuna Sittard, setelah itu ia berkembang menjadi sosok penting di skuad utama dalam musim-musim berikutnya.

Sang penyerang pada akhirnya mencatatkan 115 pertandingan resmi untuk Ajax dan mencetak 26 gol. Pada musim 2025/26, Godts juga dinobatkan sebagai Johan Cruyff Talent of the Year Eredivisie.

Jordi Cruijff menyesalkan Ajax harus berpisah dengan pemain Belgia tersebut. "Mika adalah pemain yang sangat bagus dengan kualitas yang sangat spesifik, jadi kami benar-benar akan sangat merindukannya," kata direktur teknik itu. "Kami tidak ingin kehilangannya dan tentu lebih suka mempertahankannya di sini satu musim lagi."

Menurut Cruijff, minat dari PSG merupakan konsekuensi logis dari perkembangan Godts. "Jika Anda tampil begitu baik di Ajax, maka klub-klub dengan kaliber seperti ini akan datang. PSG memenangi Liga Champions dalam dua tahun terakhir dan merupakan juara bertahan Prancis. Jadi Mika mendapat kesempatan di klub top internasional yang benar-benar elite."

Godts selama periodenya di Amsterdam juga berkembang menjadi pemain tim nasional Belgia dan menjalani debutnya pada 28 Maret 2026 dalam laga tandang melawan Amerika Serikat. Cruijff pun merestui transfernya: "Dia pantas mendapatkan transfer ini, karena dia sangat membantu Ajax dengan permainannya, gol-golnya, dan assist-assist-nya. Kami mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sepenuh hati dan mendoakan dia meraih sukses besar."