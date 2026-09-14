Dies Janse akan memperpanjang kontraknya di Ajax, seperti dilaporkan Mike Verweij dari De Telegraaf. Bek tengah itu akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 dan 'meningkatkan' nilai kontraknya saat ini secara signifikan.

Janse dipinjamkan Ajax ke FC Groningen pada musim lalu. Di wilayah utara, ia tampil sangat impresif, sehingga pada musim panas lalu ada minat terhadap dirinya dari Belgia.

Club Brugge dikabarkan berupaya memboyong pemain kidal itu dari Ajax, tetapi Jordi Cruijff sama sekali tidak ingin bekerja sama dalam kepergiannya.

Direktur teknik itu melihatnya sebagai bek tengah masa depan Ajax, meski sejauh musim ini Janse harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan.

Bek berusia 20 tahun itu saat ini masih kalah bersaing dari Youri Baas dan Daley Blind di posisi bek tengah kiri. Namun, ia sempat bermain 90 menit dalam laga melawan Telstar (menang 0-4).

Pemain kelahiran Zeeland itu direkrut Ajax pada 2020 dengan nilai 30 ribu euro dari akademi Sparta. Sejak saat itu, ia sudah sembilan kali bermain untuk tim utama.