Ajax menerima kabar sangat baik soal Julian Brandt dan Marc-André ter Stegen

Ajax sudah bisa diperkuat duo internasional Jerman Marc-André ter Stegen dan Julian Brandt saat menghadapi Shelbourne. Hal itu dilaporkan Voetbal International sehari sebelum putaran ketiga kualifikasi Conference League dimulai.

Ter Stegen dan Brandt memenuhi syarat bermain dan bisa langsung diturunkan untuk Ajax pada Kamis.

Klub Amsterdam itu akan menjamu Shelbourne. Míchel bisa menambahkan banyak pengalaman dan kualitas ke dalam timnya saat menghadapi wakil Irlandia tersebut.

Kedua pemain Jerman itu mengikuti sesi latihan grup Ajax pada Rabu pagi. Bintang tim Mika Godts, yang sangat diminati Paris Saint-Germain, juga berada di lapangan latihan.

Godts sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSG, yang masih belum mencapai kata sepakat dengan Ajax. Jordi Cruijff dengan tegas menolak tawaran pembuka senilai 45 juta euro dan kabarnya membidik angka setidaknya 60 juta euro.

Laga antara Ajax dan Shelbourne dimulai pada Kamis malam pukul 20.00. Leg kedua akan berlangsung pekan depan, Kamis pukul 20.45, di Irlandia.

Jika tim asuhan Míchel menyingkirkan Shelbourne dalam dua leg, FC Noah atau FC Sion akan menanti di play-off untuk memperebutkan tempat di fase liga Conference League.