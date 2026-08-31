Ajax telah mencapai kesepakatan dengan Sunderland terkait kedatangan Simon Adingra, demikian dilaporkan Sky Sport. Menurut reporter Keith Downie, pemain Pantai Gading berusia 24 tahun itu akan dipinjam oleh klub Amsterdam tersebut hingga akhir musim. Masih belum jelas apakah Ajax menyertakan opsi pembelian.

Dengan demikian, Ajax bergerak cepat dalam pencarian tambahan kekuatan di sisi kiri. Sebelumnya pada Senin, terungkap bahwa klub itu telah secara resmi menghubungi Sunderland untuk Adingra, yang di Amsterdam dipandang sebagai pengganti Mika Godts.





Namun, pemain sayap itu saat ini sedang cedera. Downie melaporkan bahwa Adingra diperkirakan akan segera bisa kembali dimainkan, sehingga Ajax kemungkinan tidak perlu menunggu lama untuk penyerang barunya.

Sunderland merekrut Adingra pada musim panas 2025 dari Brighton & Hove Albion dengan nilai 21,5 juta poundsterling, atau sekitar 25 juta euro. Namun, tahun pertamanya di klub berjalan tidak sesuai harapan, karena pemain internasional Pantai Gading itu hanya tampil dalam empat belas pertandingan.

Musim dingin lalu, Adingra sempat dipinjamkan ke klub lain. AS Monaco membayar satu juta euro untuk meminjamnya dan melihat penyerang sayap itu mencetak tiga gol serta menyumbang tiga assist dalam empat belas pertandingan.

Sebelum periode bersama Sunderland, Adingra bermain selama dua musim untuk Brighton. Dalam enam puluh pertandingan Premier League di sana, ia mencatatkan delapan gol dan tiga assist, setelah sebelumnya membela Union Sint-Gillis dan FC Nordsjaelland.

Di level internasional, Adingra juga memiliki cukup banyak pengalaman. Penyerang itu telah mengoleksi tiga puluh caps dan lima gol untuk Pantai Gading serta masuk dalam skuad Piala Dunia musim panas lalu, di mana ia bermain selama lima belas menit sebagai pemain pengganti melawan Jerman.