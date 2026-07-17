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ter StegenGetty Images
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Ajax mendapat lampu hijau: target utama naik pesawat menuju Amsterdam

Transfers
Ajax

Marc-André ter Stegen sedang dalam perjalanan menuju Ajax, demikian dilaporkan Marca pada Jumat sore. Kiper tersebut akhirnya telah menyelesaikan masalah pajaknya dengan FC Barcelona.

Transfer pinjaman Ter Stegen ke Ajax sudah menjadi perbincangan selama beberapa minggu terakhir. Menurut berbagai media Belanda dan Spanyol, semua pihak telah mencapai kesepakatan.

Namun, pemain asal Jerman itu masih belum tiba di Belanda. Bahkan, pekan lalu ia masih berlatih ‘seperti biasa’ bersama tim utama FC Barcelona.

Namun, para penggemar Ajax tidak perlu khawatir. Menurut Marca, transfer ini tidak terancam. Ada ‘beberapa masalah perpajakan’ yang harus diselesaikan antara Barcelona dan Ter Stegen. Masalah-masalah tersebut kini telah terselesaikan.

Menurut surat kabar Spanyol tersebut, Ajax hanya membayar sepuluh persen dari gajinya sebesar dua puluh juta euro. Jumlah tersebut dapat bertambah jika bonus prestasi tercapai.

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Ter Stegen kini telah mendapat lampu hijau dari Barça. Ia akan segera bertolak ke Amsterdam untuk bergabung dengan tim asuhan pelatih Míchel.


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