Ajax mencapai kesepakatan lisan dengan penyerang Juventus

Ajax telah mencapai kesepakatan lisan dengan Diego Pugno, demikian dilaporkan Fabrizio Romano dan Matteo Moretto pada hari Senin. Penyerang Juventus berusia 20 tahun itu tertarik untuk menjalani petualangan di Eredivisie yang penuh kejutan.

Pugno merupakan bagian dari Juventus Next Gen, yang berlaga di Grup B Serie C. Penyerang ini dianggap sebagai pemain yang terampil secara teknis dan mampu membaca permainan dengan baik. Selain itu, Pugno mampu mencetak gol baik dari dalam maupun luar kotak penalti.

Penyerang dengan tinggi 1,86 meter ini bergabung dengan akademi muda Juventus pada tahun 2021 dan memiliki kontrak yang masih berlaku selama dua tahun. Ia melakukan debutnya di tim utama pada Desember 2024 dan telah bermain selama enam menit di tim utama.

Jurnalis Italia Nicolò Schira melaporkan bahwa Ajax dapat merekrut Pugno dari Juventus dengan biaya 1,2 juta euro. Kontrak hingga pertengahan 2031 telah disiapkan untuknya di Amsterdam. Mike Verweij dari De Telegraaf justru menulis bahwa ini merupakan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian. Jika Pugno tampil memuaskan, ia dapat dibeli dengan biaya transfer yang rendah.

Ajax juga sedang mengincar Marcos Leonardo. Klub asal Amsterdam ini telah menghubungi pemain Al-Hilal tersebut dan sedang mempertimbangkan apakah akan membeli penyerang itu atau meminjamnya.

Leonardo, yang didatangkan dari Benfica pada tahun 2024 dengan biaya 40 juta euro, telah berbicara dengan direktur teknis Jordi Cruijff. Ia terbuka untuk bergabung dengan Ajax dan akan kembali melakukan pembicaraan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Ajax telah melepas Wout Weghorst ke FC Twente. Selain itu, Kasper Dolberg juga dikabarkan akan pindah klub pada musim panas ini.