'Ajax mencapai kesepakatan lisan dengan pelatih baru'

Kedatangan Míchel ke Ajax tampaknya semakin mendekati kenyataan. Jurnalis Matteo Moretto dari Marca melaporkan pada hari Jumat melalui X bahwa klub asal Amsterdam tersebut telah mencapai kesepakatan lisan dengan pelatih berusia 50 tahun dari klub Spanyol Girona.

Belum diketahui kapan penandatanganan kontrak akan dilakukan di Johan Cruijff ArenA. Diperkirakan hal itu akan terjadi setelah musim LaLiga berakhir. Girona, yang berada di peringkat ke-15, masih akan bertanding dua kali lagi.

Direktur teknis Jordi Cruijff merupakan pengagum Míchel, yang telah bergabung dengan Girona sejak 2021. Bayer Leverkusen juga dikaitkan dengan pelatih tersebut, namun Ajax tampaknya memiliki peluang terbaik untuk saat ini.

Henk Spaan telah memberikan bocoran mengenai kedatangan pelatih baru ini di Het Parool pekan ini. ''Jumat malam saya mendapat telepon. Intinya: Michel sudah mencapai kesepakatan dengan Ajax seminggu yang lalu." Namun, ia tampaknya masih menyisakan ruang untuk keraguan. "Tentu saja saya tidak bisa memastikannya," kata Spaan.

Michel sebelumnya memimpin Rayo Vallecano, klub di mana ia bermain selama tujuh belas musim. Bersama klub tersebut, ia promosi ke LaLiga, begitu pula dengan Huesca pada 2020 dan Girona pada 2022. Bersama Girona, pelatih asal Spanyol ini bahkan mencapai Liga Champions musim lalu.

Namun, musim ini berjalan lebih sulit: timnya berjuang menghindari degradasi - mereka berada satu poin di atas zona degradasi. Minggu malam, mereka akan menghadapi tugas berat melawan Atlético Madrid, dengan Elche sebagai lawan seminggu kemudian.

Míchel adalah calon pengganti Óscar García, yang mengambil alih tongkat estafet dari Fred Grim pada bulan Maret. Ajax memulai musim ini dengan John Heitinga sebagai pelatih, tetapi setelah beberapa bulan yang mengecewakan, mantan bek tersebut dipecat.