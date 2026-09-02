Ajax mencapai kesepakatan di Spanyol dan memperkenalkan penyerang sayap

Ajax dan Espanyol telah mencapai kesepakatan mengenai transfer pinjaman Leo Salazar. Penyerang sayap kidal berusia 19 tahun itu akan bermain dengan status pinjaman di Amsterdam hingga akhir musim. Ajax kabarnya juga menyepakati opsi pembelian senilai satu juta euro, dan Salazar akan langsung bergabung dengan Jong Ajax.

Salazar merupakan produk akademi Espanyol. Pemain internasional junior Spanyol itu menjadi bagian dari tim kedua klub Catalan tersebut dalam dua musim terakhir.

Salazar yang masih muda dan minim pengalaman itu harus diberi waktu di Jong Ajax untuk terus berkembang dan pada akhirnya menembus tim utama.

De Telegraaf sudah melaporkan pada Selasa bahwa direktur teknik Jordi Cruijff sedang mengupayakan skema peminjaman untuk Salazar. Sehari kemudian, sang penyerang pun menandatangani kontrak pinjaman di Amsterdam.

Salazar memang dipandang sebagai talenta jangka panjang. Ia kemungkinan menjalani debutnya untuk Jong Ajax pada Jumat, saat tim itu bertandang ke markas Almere City FC di Divisi Dua Belanda.

Pemain pinjaman tersebut masih terikat kontrak dengan Espanyol untuk dua musim ke depan. Sejauh ini ia telah tampil 43 kali untuk tim B, tetapi Salazar belum mendapat kesempatan bermain di tim utama.

Ajax juga sedang mengupayakan kedatangan Simon Adingra, winger Sunderland berusia 24 tahun. Menurut Sky Sports, klub Amsterdam itu ingin memeriksa kembali winger Sunderland berusia 24 tahun tersebut, yang harus melewatkan awal musim liga di Premier League karena cedera.