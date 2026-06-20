Ajax mencapai kesepakatan dan menjual gelandang

Ajax telah mencapai kesepakatan dengan Sparta Praha terkait penjualan Sivert Mannsverk. Hal ini diumumkan oleh klub asal Amsterdam tersebut melalui siaran pers resmi.

Musim lalu, Mannsverk sudah bermain sebagai pemain pinjaman di klub asal Ceko tersebut, yang juga telah menyertakan opsi pembelian dalam negosiasi transfer. Namun, opsi tersebut tidak digunakan.

Sparta Praha meyakini bahwa mereka dapat mengakuisisi Mannsverk dari Ajax dengan harga yang lebih rendah, dan hal itu kini telah terwujud. Besarnya biaya transfer yang diterima Ajax belum diungkapkan.

Di Johan Cruijff ArenA, Mannsverk masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2028. Ia baru tampil dalam 18 pertandingan resmi untuk Ajax, setelah didatangkan ke Amsterdam oleh Sven Mislintat pada musim panas 2023.

Penjualan ini akan disambut dengan gembira oleh direktur teknis Jordi Cruijff. Dengan keluarnya Mannsverk dari daftar gaji, akan tercipta ruang yang lebih besar untuk mendatangkan pemain baru.

Di Sparta Praha, Mannsverk musim lalu sebagian besar berperan sebagai pemain rotasi di bawah asuhan pelatih Brian Priske. Ia tampil selama 1.569 menit, yang terbagi dalam 27 pertandingan resmi.