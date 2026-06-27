Ajax memutuskan kontrak Marijn Beuker dengan segera

Ajax telah memutuskan kontrak Marijn Beuker dengan segera, demikian dilaporkan oleh Het Algemeen Dagblad.

Menurut pengamat Ajax, Mike Verweij, semula direncanakan akan ada pembicaraan mengenai posisinya minggu depan, namun hal itu kini tidak perlu lagi dilakukan.

Direktur sepak bola Ajax menemukan ‘ketidakakuratan dalam riwayat hidupnya yang telah diperindah di LinkedIn’, demikian ditulis Verweij lebih lanjut. Ajax sangat menyalahkan Beuker atas hal tersebut.

Beuker juga dianggap ikut bertanggung jawab atas pembelian pemain yang gagal pada musim lalu: Raul Moro, Ko Itakura, Oscar Gloukh, dan James McConnell disebut-sebut dalam hal ini.

Namun, pada Sabtu pagi, belum sepenuhnya pasti bahwa ia akan hengkang dari Ajax. Ia direkrut atas rekomendasi penasihat Dewan Pengawas (RvC) Louis van Gaal, yang mungkin memberinya keuntungan.

Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir, berita-berita dari Amsterdam bermunculan secara terus-menerus. Beuker berhasil merekrut satu demi satu pemain muda.



