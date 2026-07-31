Ajax membuat gestur yang dermawan kepada FC Volendam, sebagaimana dipastikan De Telegraaf. Seluruh hasil penjualan tiket dari laga uji coba di Kras Stadion akan diserahkan kepada klub Keuken Kampioen Divisie tersebut.

Klub Amsterdam itu ingin berterima kasih kepada FC Volendam dengan cara ini atas keramahtamahan mereka pada fase akhir musim lalu. Ajax diizinkan meminjam stadion di desa nelayan tersebut untuk duel melawan FC Groningen dan FC Utrecht dalam play-off memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

"Kami sangat berterima kasih kepada Ajax untuk itu. Pemasukan dari hak siar televisi menjadi milik Ajax dan kami mendapatkan pemasukan dari stadion. Itu pembagian yang sangat bagus," kata direktur teknik FC Volendam, Patrick Busby, kepada surat kabar pagi tersebut.

"Direksi Ajax beberapa kali memberi tahu kami sebagai klub dan semua karyawan betapa berterima kasihnya mereka. Mereka sangat memuji keramahtamahan kami. Juga lapangan kami, yang mampu melewati tiga pertandingan dalam satu pekan tanpa masalah. Ajax menunjukkan dalam berbagai cara betapa puasnya mereka," lanjut Busby yang berterima kasih.

Direktur Volendam itu menerima hadiah dari direksi Ajax sebagai ucapan terima kasih. "Kami diizinkan pergi bersama seluruh staf ke salah satu konser Harry Styles." Ajax harus mencari venue lain untuk play-off tersebut karena Harry Styles menggelar sepuluh konser di Johan Cruijff ArenA sehingga stadion itu tidak bisa digunakan untuk pertandingan.

Bahwa Ajax dan FC Volendam akan beruji coba satu sama lain memang sudah lama direncanakan. "Ajax merasa bagus untuk memainkan laga uji coba antara tim utama pada hari Minggu dan tentu kami juga demikian. Ini penutup persiapan yang bagus, sebelum liga dimulai lagi."

Busby menegaskan bahwa klubnya ingin membuat kemajuan dalam pertukaran pengetahuan antara pelatih dari kedua klub. "Kami benar-benar ingin membuat kemajuan di sana. Selain itu, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Jordi Cruijff dan sebelumnya juga dengan Alex Kroes. Dari situ sudah lahir hal-hal baik, seperti kembalinya Kayden Wolff. Dalam hal itu saya sangat puas dengan kerja samanya."