'Ajax membidik kiper ternama sebagai penjaga gawang barunya'

Jordi Cruijff saat ini sedang gencar mencari kiper baru untuk Ajax. Setelah Marc-André ter Stegen dan Mark Flekken dikaitkan dengan klub asal Amsterdam tersebut, kini muncul nama baru di media Spanyol.

Setelah kedatangan resmi Míchel sebagai pelatih kepala baru, karpet merah telah disiapkan untuk Ter Stegen. Meskipun pemain asal Jerman itu, sebagian karena cedera, jarang bermain di Girona, ia bisa ikut bersama pelatih asal Spanyol itu ke Eredivisie.

“Ter Stegen bisa memulai awal baru di Ajax,” tulis media Spanyol Sport. “Jalannya sepertinya sudah direncanakan dengan jelas. Tinggal dilihat apakah pemain asal Jerman itu bersedia ikut pindah.”

“Míchel dikabarkan menjadi salah satu pendukung utama kedatangan Ter Stegen ke Ajax,” lanjut laporan tersebut. “Ia mengenal sang pemain dan tahu apa yang bisa ia sumbangkan bagi tim. Selain itu, ia memahami nilai yang bisa diberikan kiper tersebut dalam proses rekonstruksi di ruang ganti.”

Flekken juga dikabarkan masuk dalam radar, seperti dilaporkan Voetbal International baru-baru ini. Sport menambahkan bahwa Cruijff kini telah mengarahkan perhatiannya pada Yann Sommer. Kiper berusia 37 tahun itu akan bebas transfer musim panas ini.

Kontraknya di Inter akan berakhir pada akhir bulan ini. Pemain yang telah 94 kali membela tim nasional Swiss ini tampaknya tidak akan memperpanjang kontraknya, sehingga Cruijff ingin segera mengambil kesempatan ini.

Sommer dapat memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam skuad Ajax. Dengan gelar juara liga bersama Bayern München dan Inter, serta pengalaman bermain di final Liga Champions, ia membawa segudang pengalaman.