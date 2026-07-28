Ajax melihat talenta pergi setelah sebelas tahun

Zakaria Ouazane meninggalkan Ajax, demikian diketahui pada Selasa dari sebuah unggahan di Instagram. Mike Verweij dari De Telegraaf pada Senin melaporkan bahwa saudara laki-laki Abdellah Ouazane, yang saat ini sangat mengesankan dalam persiapan pramusim, akan bergabung dengan akademi muda FC Twente dan Heracles Almelo.

"Setelah sebelas tahun yang indah, sudah saatnya bagi saya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klub yang bagi saya jauh lebih dari sekadar tempat untuk berolahraga. Apa yang dimulai dengan seorang anak berusia sembilan tahun yang melangkah ke lapangan dengan penuh antusiasme, berkembang menjadi periode yang penuh pengalaman berharga, persahabatan, dan kenangan indah yang akan selalu saya kenang," tulis penyerang yang hengkang itu di Instagram.

"Keputusan ini tentu tidak mudah, karena Ajax selalu menjadi bagian penting dalam hidup saya," demikian penegasan Zakaria Ouazane dalam ucapan terima kasihnya. "Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama bertahun-tahun, dari pelatih dan rekan setim hingga staf. Kalian semua telah berkontribusi pada perkembangan saya, baik di dalam maupun di luar lapangan, dan membantu saya tumbuh sebagai pribadi."

"Ajax akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya dan saya melihat kembali waktu yang saya habiskan di sini dengan penuh rasa syukur. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub dan semua orang yang terlibat di dalamnya pada masa depan," demikian Ajacied itu menutup pesannya kepada para suporter Ajax.

Zakaria Ouazane tampil tiga belas kali untuk Jong Ajax di Divisi Dua Belanda Keuken Kampioen musim lalu, antara lain karena kerap diterpa cedera. Ia mencatatkan satu gol.

Sang penyerang tahun lalu tampak berada di jalur menuju Real Madrid, tetapi kesepakatan itu tidak terwujud. Kontraknya di Ajax berlaku hingga musim panas 2027.