Ajax melepas tiga pemainnya

Ajax mengucapkan selamat tinggal kepada Vitezslav Jaros, Takehiro Tomiyasu, dan Oleksandr Zinchenko. Ketiganya memiliki kontrak yang akan berakhir di Amsterdam dan tidak ditawari perpanjangan kontrak.

''Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Vitezslav, Takehiro, dan Oleksandr atas dedikasi dan kontribusi mereka kepada klub, serta mendoakan kesuksesan bagi mereka di babak baru karier mereka,'' demikian pernyataan manajemen Ajax pada hari Selasa di X.

Jaros sempat menjadi kiper utama di Johan Cruijff ArenA selama sebagian besar musim lalu. Namun, akibat cedera, kiper asal Ceko ini harus menyerahkan posisinya kepada Maarten Paes, yang didatangkan pada bursa transfer musim dingin, setelah jeda musim dingin.

Direktur teknis Jordi Cruijff mengincar Marc-André ter Stegen sebagai kiper utama. Saat ini sedang diupayakan kesepakatan peminjaman untuk kiper asal Jerman dari FC Barcelona tersebut.

Zinchenko menandatangani kontrak selama setengah tahun dengan Ajax pada 1 Februari. Seminggu kemudian, segalanya berjalan sangat buruk bagi bek kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang ini. Cedera ligamen silang yang parah telah membuat mantan pemain Manchester City dan Arsenal ini absen selama berbulan-bulan.

Tomiyasu juga bergabung dengan Ajax selama jeda musim dingin. Bek asal Jepang tersebut, yang tersingkir pada babak 16 besar Piala Dunia Senin lalu, ternyata rentan cedera dan hengkang dengan catatan hanya bermain selama 236 menit.

Venezia, yang baru saja promosi ke Serie A, dikabarkan tertarik untuk merekrut Tomiyasu. Belum diketahui bagaimana pandangan bek kanan yang akan hengkang dari Ajax ini terhadap petualangan di Italia.