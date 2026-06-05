'Ajax melepas Godts dengan harga yang relatif murah'

Bayern München menempatkan Ismael Saibari di urutan teratas daftar incaran mereka, namun PSV tidak berniat untuk begitu saja menyetujui transfer tersebut. Menurut Christian Falk dari BILD, harga yang diminta klub asal Eindhoven itu jauh di atas jumlah yang bersedia ditawarkan oleh klub papan atas Jerman tersebut. Hal ini dapat berdampak pada Ajax, karena Bayern memandang Mika Godts sebagai alternatif yang lebih terjangkau.

Falk mengatakan di saluran YouTube-nya bahwa Bayern serius untuk Saibari. “Saya mendengar bahwa Bayern München telah mengajukan tawaran sebesar 48 juta euro,” kata pakar transfer tersebut, yang mengetahui bahwa pembicaraan antara kedua klub sudah berlangsung.

Namun, PSV menganggap jumlah tersebut tidak cukup. Falk menyatakan bahwa pihak PSV menyadari bahwa Bayern sebelumnya bersedia membayar jauh lebih tinggi untuk Anthony Gordon, yang pindah dari Newcastle United ke FC Barcelona.

“Bayern ingin membayar sekitar 60 juta euro untuk Gordon,” kata Falk. “Itulah mengapa PSV kini mengatakan: jika jumlah itu tersedia, kami juga menginginkannya untuk Saibari.” Menurut Falk, Bayern sudah mencapai kesepakatan besar-besaran dengan sang pemain sendiri.

Namun, kesepakatan antara PSV dan Bayern belum pasti tercapai. Kedua klub masih membahas biaya transfer, sementara pemeriksaan medis juga harus dijadwalkan jika kesepakatan benar-benar mendekati penyelesaian.

Jika Saibari pada akhirnya tidak bisa direalisasikan, hal itu bisa berdampak pada Ajax. Mika Godts juga masuk dalam daftar di München, meskipun saat ini dia bukan pilihan utama.

“Godts adalah alternatif bagi Bayern,” kata Falk. “Dia kurang diunggulkan dibandingkan Saibari, meskipun dia telah menjalani musim yang sangat kuat. Selain itu, dia lebih murah: Ajax akan melepasnya dengan harga sekitar 35 juta euro.”

Jika PSV dan Bayern mencapai kesepakatan mengenai Saibari, hal itu akan menghasilkan rekor transfer keluar baru di Eindhoven. Rekor tersebut saat ini dipegang oleh Cody Gakpo, yang pindah ke Liverpool dengan nilai 42 juta euro ditambah tujuh juta euro dalam bentuk bonus.