'Ajax masih bisa berharap mendapatkan Dani Ceballos setelah pesan yang samar-samar'

Dani Ceballos tampaknya mulai kehilangan kesabaran terhadap Real Betis. Gelandang berusia 29 tahun itu sangat ingin melanjutkan kariernya di Sevilla, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan Los Verdiblancos.

Oleh karena itu, Matteo Moretto melaporkan kabar terbaru secara mendetail di X pada hari Senin. Awal pekan ini, Betis dan Ceballos akan kembali melakukan pembicaraan.

Menurut Moretto, masih ada sedikit perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak, karena tuntutan gaji Ceballos tidak sesuai dengan struktur gaji di Betis.

Dari segi olahraga, ini memang langkah yang ingin diambil Ceballos. Namun, pada akhirnya, aspek finansial juga harus sesuai.

Moretto mengetahui bahwa Ajax belum menarik kembali tawaran resmi yang telah diajukan. Jadi, masih ada kemungkinan Ceballos akhirnya memilih klub asal Amsterdam tersebut.

Sementara itu, Ceballos terus meningkatkan tekanan. Akhir pekan lalu, ia tiba-tiba mengunggah sebuah story di Instagram. “Siapa yang mencintaimu, akan menemukan cara. Siapa yang tidak mencintaimu, akan mencari alasan. Sesederhana itu.”

Ceballos, yang berstatus bebas transfer, pernah membela Betis antara tahun 2011 dan 2017. Ia berharap klub lamanya itu akan mengajukan tawaran yang lebih baik dalam beberapa hari ke depan, guna menutupi kesenjangan tersebut.