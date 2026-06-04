Ajax masih berharap Marc-André ter Stegen akan bergabung, tetapi ada satu kendala besar

Ajax masih berharap Marc-André ter Stegen akan bergabung. Hal itu dilaporkan oleh Mundo Deportivo. Namun, ada satu kendala besar terkait kemungkinan kesepakatan tersebut: gaji kiper berusia 34 tahun itu.

Bulan lalu, Voetbal International mengumumkan bahwa Ter Stegen masuk dalam radar Ajax. Jordi Cruijff ingin akhirnya menciptakan stabilitas dengan kiper berpengalaman dan berencana berinvestasi besar-besaran pada bursa transfer mendatang.

Ter Stegen terpinggirkan di FC Barcelona dan dipinjamkan ke Girona pada musim dingin. Di klub tersebut, ia hampir tidak pernah bermain karena cedera otot paha.

Beberapa minggu lalu, Mundo Deportivo sudah melaporkan bahwa pemain asal Jerman itu boleh hengkang dari Barcelona. Di Ajax, Ter Stegen bisa kembali bekerja sama dengan Míchel.

Pelatih asal Spanyol itu kini telah secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru klub asal Amsterdam tersebut. Ia dan Ter Stegen sudah bekerja sama musim lalu di Girona.

Míchel sendiri ingin membawa Ter Stegen ke Johan Cruijff ArenA, namun masih dipertanyakan apakah hal ini bisa terwujud. Menurut Mundo Deportivo, ada satu hambatan besar: gaji Ter Stegen yang sangat tinggi.

Ter Stegen bukanlah satu-satunya kiper yang dikaitkan dengan Ajax. Voetbal International baru-baru ini menyebut nama Mark Flekken, dan pada hari Kamis, Sport menambahkan bahwa Cruijff kini telah mengarahkan perhatiannya pada Yann Sommer yang berusia 37 tahun.