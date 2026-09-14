Ajax langsung mendapat jawaban dari Yves Bissouma (30)

Ajax sangat optimistis bisa membawa Yves Bissouma ke Amsterdam, demikian dilaporkan De Telegraaf. Menurut Mike Verweij, meski ada persaingan kuat dari klub-klub di lima liga top Eropa, klub tampaknya bisa mengikat gelandang berusia tiga puluh tahun itu untuk satu musim dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Bissouma saat ini tanpa klub setelah kontraknya di Tottenham Hotspur berakhir pada musim panas ini. Karena itu, meski bursa transfer sudah ditutup, Ajax masih bisa berbisnis dengan pemain tim nasional Mali yang telah mencatatkan 46 caps tersebut.

Direktur teknik Jordi Cruijff menurut sumber di sekitar Bissouma ingin membuat kejutan dengan mendatangkannya. Sang gelandang membawa banyak pengalaman, karena ia bermain selama delapan musim di Premier League dan sebelumnya tampil selama dua tahun di Ligue 1.

Bissouma meninggalkan Real Bamako di Mali pada usia delapan belas tahun dan bergabung dengan Lille OSC, tempat ia awalnya bermain untuk tim kedua. Setelah menembus tim utama di Prancis, Brighton & Hove Albion membayar hampir tujuh belas juta euro untuk merekrutnya pada 2018, sebelum Tottenham empat tahun kemudian mengeluarkan hampir tiga puluh juta euro.

Di Spurs, Bissouma pada akhirnya mencatatkan 111 pertandingan sebelum kontraknya berakhir. Pemain Mali itu dikenal berkat daya jelajah dan kekuatan dalam duel, serta bisa dimainkan baik sebagai nomor enam maupun nomor delapan.

Ajax merombak skuad secara besar-besaran pada musim panas ini dengan mendatangkan banyak pemain baru, termasuk Marcos Leonardo, Caio Henrique, Viktor Tsygankov, Thilo Kehrer, dan Marc-André ter Stegen. Cruijff sebelumnya membela pendekatan itu kepada NOS: "Anda tidak memenangi gelar selama empat musim berturut-turut. Kalau kemudian Anda melakukan hal yang sama, situasinya tidak akan membaik. Jadi Anda harus mencari solusi dan mencoba bersikap kreatif."

Kemungkinan kedatangan Bissouma disebut sesuai dengan keinginan Ajax untuk bersaing di tiga ajang dengan skuad yang dalam. Cruijff ingin bisa bertarung di VriendenLoterij Eredivisie, Piala KNVB Eurojackpot, dan Conference League.