Masih ada ketidakpastian seputar final babak play-off untuk lolos ke kompetisi Eropa yang akan digelar Minggu antara Ajax dan FC Utrecht. Pengamat Ajax, Mike Verweij, akan memberikan informasi terbaru pada Jumat mengenai pertandingan krusial di Stadion Kras milik FC Volendam.

Willem II mengumumkan pada hari Jumat bahwa para penggemar tetap diperbolehkan melakukan perjalanan ke Volendam pada hari Sabtu untuk menyaksikan final babak play-off promosi dan degradasi. ''Itu adalah hasil dari konsultasi antara KNVB, semua klub yang terlibat, dan pihak-pihak terkait dari pemerintah kota Edam-Volendam,'' tulis Verweij atas nama De Telegraaf.

Waktu kick-off pertandingan final di Volendam telah diubah akibat keputusan ini. Kick-off semula dijadwalkan pukul 20.00, namun dimajukan menjadi pukul 16.30. Hal ini dilakukan untuk membuat situasi di dalam dan sekitar Stadion Kras lebih terkendali.

"Niat yang sama telah diungkapkan untuk final playoff sepak bola Eropa antara Ajax dan FC Utrecht. Rencananya, suporter Utrecht juga dapat hadir di sana, namun keputusan final masih harus diambil. Pertandingan tersebut juga akan dimajukan," kata Verweij, yang menambahkan bahwa dalam hal itu, pertandingan akan dimulai pada pukul 12.15.

Willem II kini sudah pasti mengetahui bahwa mereka diperbolehkan membawa total 400 pendukung ke desa nelayan tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi keputusan untuk tetap mengizinkan pendukung tim tamu adalah fakta bahwa pendukung klub Tilburg telah mengumumkan aksi protes. ''Kita semua akan pergi ke De Dijk'', demikian yang terdengar pada Rabu lalu selama pertandingan kandang melawan FC Volendam.

''Kami senang bahwa pendukung kami akhirnya diizinkan untuk pergi ke Volendam. Mengenai proses yang mengarah ke keputusan ini, kami tidak akan membahasnya lebih lanjut. Fokus kami sekarang adalah menginformasikan para pendukung dan mempersiapkan diri secara olahraga,'' demikian pernyataan dari manajemen Willem II.