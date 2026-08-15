Ajax kembali menuntaskan transfer setelah Kaplan dan menghemat gaji hingga 700.000 euro

Ajax kembali menciptakan ruang dalam anggaran gaji. Don-Angelo Konadu sedang menuju SK Lommel dengan status pinjaman, demikian dilaporkan sumber-sumber Belgia kepada De Telegraaf.

Dengan kepergian sementara Konadu, Ajax kabarnya menghemat sekitar 700 ribu euro dari gaji. Penyerang berusia dua puluh tahun itu sejauh ini sudah tampil tujuh belas kali untuk tim utama, dengan mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist.

Konadu menjalani sebagian besar pendidikan akademi muda Ajax, setelah sebelumnya dipantau bakatnya di Zeeburgia. Di Lommel, pemain muda internasional itu harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain, sementara kepergiannya juga memberi Ajax kelonggaran finansial tambahan.

Penghematan itu menambah penghematan dari gaji Ahmetcan Kaplan, yang dalam waktu dekat juga akan hilang dari pembukuan. NEC jadi akan merekrut bek tersebut dengan nilai tetap 2,5 juta euro, yang melalui bonus bisa meningkat hingga maksimal 3 juta euro. Dengan demikian, Ajax juga terbebas dari gajinya sebesar 1,3 juta euro.

Mengurangi beban gaji merupakan syarat penting dari dewan komisaris sebelum direktur teknis Jordi Cruijff diizinkan memperkuat skuad lebih lanjut.

Ajax pada periode transfer ini telah menjual pemain senilai sekitar 95 juta euro, termasuk transfer Mika Godts ke Paris Saint-Germain. Di sisi lain, klub asal Amsterdam itu sejauh ini telah mengeluarkan sedikit lebih dari tiga puluh juta euro untuk biaya transfer.

Dengan datangnya beberapa pemain bebas transfer dan pemain pinjaman, biaya gaji pada saat yang sama memang meningkat. Karena itu, sebelum penutupan bursa transfer Ajax juga berharap bisa menempatkan Owen Wijndal, Josip Sutalo, Ko Itakura, dan Kasper Dolberg di klub lain, dan dengan begitu menciptakan lebih banyak ruang dalam struktur gaji.

Untuk Jofre Torrents, ruang itu tampaknya kini sudah tersedia. Ajax merekrut bek kiri tersebut secara bebas transfer dari FC Barcelona, tetapi telah membuat kesepakatan mengenai bonus performa sehingga jumlah totalnya, jika target-target tertentu tercapai, bisa meningkat menjadi sedikit kurang dari enam juta euro.