'Ajax kembali mengincar pemain Real Madrid setelah Ceballos'

Ajax mengincar seorang talenta menonjol dari Real Madrid. Klub asal Amsterdam tersebut telah menanyakan kabar mengenai bek kanan berusia 19 tahun, Jesús Fortea, demikian dilaporkan pakar transfer Matteo Moretto. Bek muda tersebut saat ini bermain untuk tim cadangan Real Madrid, Real Madrid Castilla.

Direktur teknis Jordi Cruijff sedang sibuk mengidentifikasi calon pemain baru untuk Ajax. Sebelumnya sudah diketahui bahwa ia sedang mencari-cari di klub lamanya, FC Barcelona, dan bahkan hadir dalam pertandingan Barça Atlètic.

Menurut Moretto, Ajax kini juga telah menanyakan kabar Fortea, yang dianggap sebagai talenta menjanjikan di Madrid. Bek kanan tersebut tampil sebanyak lima belas kali di liga untuk Castilla musim ini, yang berkompetisi di divisi ketiga Spanyol. Selain itu, ia juga mengumpulkan pengalaman di UEFA Youth League.

Debutnya di tim utama Real Madrid belum terwujud, meskipun Fortea beberapa kali masuk dalam skuad pertandingan. Nilai transfernya diperkirakan sebesar tiga juta euro oleh Transfermarkt.

Ajax bukanlah satu-satunya klub yang tertarik pada pemain muda asal Spanyol ini. Menurut Moretto, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal, dan Como juga telah menanyakan situasinya; persaingan yang ketat bagi klub asal Amsterdam tersebut.

Selain Fortea, nama lain dari Real Madrid juga dikaitkan secara kuat dengan Ajax. Menurut Moretto, klub Amsterdam tersebut secara konkret mengincar Dani Ceballos dan bahkan telah melakukan pembicaraan dengan klub tersebut. Gelandang tersebut tampaknya akan meninggalkan ibu kota Spanyol setelah musim ini.

Ceballos, yang telah bermain dalam 214 pertandingan untuk Real Madrid, terpinggirkan setelah mengalami cedera. Gelandang berusia 29 tahun ini masih memiliki kontrak hingga pertengahan 2027 dan menurut Transfermarkt, nilainya mencapai delapan juta euro.