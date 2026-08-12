Ajax ingin merekrut pemain FC Barcelona secara gratis transfer

Ajax ingin merekrut bek kiri Jofre Torrents secara gratis dari FC Barcelona, demikian laporan De Telegraaf. Sebelumnya, Mundo Deportivo menulis bahwa Ajax akan meminjam Torrents.

Barcelona sejak awal bersikap positif terhadap periode peminjaman, karena klub melihat banyak masa depan pada pemain internasional muda itu dan ingin memberinya pengalaman di tempat lain. Kini terungkap bahwa Ajax ingin merekrutnya secara permanen.

Pada tahap awal, Ajax tidak membayar apa pun untuk Torrents. Jordi Cruijff telah memikirkan sebuah skema dengan bonus berdasarkan performa. Pada akhirnya, biaya transfer itu bisa meningkat hingga enam juta euro.

Jika pemain kidal berusia 19 tahun itu tidak menunjukkan apa pun atau mengalami cedera, maka Ajax tidak membayar apa pun untuk talenta tersebut.

Torrents punya reputasi bagus di internal Barcelona dan kembali mendapat banyak kepercayaan dari Hansi Flick selama pramusim. Bek tersebut bahkan masih tampil sebagai bek kiri dalam laga uji coba melawan Birmingham dua pekan lalu.

Namun, karena persaingan di Catalunya, pada musim depan hanya ada sedikit peluang baginya untuk mendapatkan waktu bermain secara reguler di tim utama.