Ajax menaruh minat pada Gady Beyuku, demikian dilaporkan Foot Mercato. Pemain internasional muda Prancis berusia 20 tahun itu saat ini terikat kontrak dengan Modena dari Serie B dan kabarnya dipantau oleh sejumlah klub.

Beyuku bermain di Italia sejak meninggalkan Prancis. Melalui antara lain FC Versailles dan Football Club 93 Bobigny, bek tersebut kemudian bergabung dengan Triestina, meski ia tidak sempat mencatatkan penampilan resmi untuk tim utama di sana.

Bersama Modena, Beyuku kemudian mampu menembus tim di level kedua Italia. Bek kanan itu sejauh ini telah tampil 45 kali untuk klub Serie B tersebut, dengan catatan tiga gol dan satu assist.

Menurut Foot Mercato, Ajax bukan satu-satunya klub yang memantau situasi Beyuku dengan saksama. Vancouver Whitecaps, Juve Stabia, dan Avellino juga tertarik, sementara ada pula satu klub Prancis yang tidak disebutkan namanya ikut memburunya.

Beyuku sebelumnya juga tampil menonjol di Piala Dunia U-20. Pemain Prancis itu menjadi starter dalam enam dari tujuh pertandingan dan tampil mengesankan bersama tim nasional kelompok umur negaranya.

Prancis U-20 akhirnya tersingkir lewat adu penalti melawan Maroko. Dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, tim tersebut kemudian juga harus mengakui keunggulan Kolombia.

Sang bek bisa dimainkan di beberapa posisi di lini belakang, tetapi posisi alaminya adalah bek kanan. Menurut Transfermarkt, Beyuku saat ini memiliki nilai pasar sekitar 2,5 juta euro.

Kontrak Beyuku bersama Modena masih berlaku hingga pertengahan 2028.