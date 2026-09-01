Ajax hampir mendapatkan pemain internasional Jerman berpengalaman dengan 28 caps

Ajax berharap masih bisa memperkuat dua posisi pada hari-hari terakhir bursa transfer. Menurut Algemeen Dagblad, Thilo Kehrer dari AS Monaco adalah kandidat utama untuk lini belakang, sementara klub Amsterdam itu juga sudah dekat dengan kedatangan penyerang Sunderland, Simon Adingra. Foot Mercato menambahkan pada Senin pagi bahwa Ajax hampir mencapai kesepakatan peminjaman untuk Kehrer, yang bisa didatangkan dengan biaya pinjaman sebesar dua juta euro.

Kehrer yang berusia 29 tahun saat ini terikat kontrak dengan AS Monaco, tempat ia harus puas duduk di bangku cadangan pada pertandingan-pertandingan liga pertama. Ajax sedang menjalani pembicaraan positif dengan klub Prancis itu mengenai skema peminjaman untuk pemain yang sudah 28 kali memperkuat tim nasional Jerman tersebut.

Di Prancis, Foot Mercato melaporkan bahwa Ajax sudah dekat dengan kesepakatan pinjaman dengan AS Monaco. Klub Amsterdam itu membayar dana sebesar dua juta euro untuk meminjam Kehrer selama satu tahun, tanpa opsi pembelian.

Pelatih Míchel Sánchez terutama menginginkan opsi tambahan di jantung pertahanan. Dengan Aaron Bouwman yang baru berusia 19 tahun, pelatih asal Spanyol itu saat ini hanya memiliki satu bek tengah berkaki kanan yang tersedia.

Kehrer bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun di posisi bek kanan, dan juga membawa pengalaman yang dibutuhkan. Pemain Jerman itu menimba ilmu di akademi VfB Stuttgart dan Schalke 04 sebelum kemudian mendapatkan transfer ke Paris Saint-Germain.

Pada 2022, Kehrer pindah ke West Ham United, lalu dua tahun kemudian ia lebih dulu bergabung dengan Monaco dengan status pinjaman. Klub Prancis itu kemudian merekrutnya secara permanen. Sepanjang kariernya, Kehrer juga sudah 28 kali membela tim nasional Jerman.

Selain Kehrer, Ajax juga bekerja keras untuk mendatangkan Simon Adingra. Winger Sunderland berusia 24 tahun itu harus datang ke Amsterdam untuk sementara waktu dan mengisi kekosongan di sisi kiri yang muncul setelah kepergian Mika Godts ke Paris Saint-Germain.

Media Inggris pada Senin malam sudah melaporkan bahwa kesepakatan peminjaman untuk Adingra sepenuhnya sudah rampung. Ajax juga menaruh minat pada pemain internasional Belanda, Noa Lang, tetapi penyerang sayap itu ternyata tidak terjangkau secara finansial bagi klub Amsterdam tersebut.

Adingra juga bermain untuk Monaco dalam setengah tahun terakhir, setelah dipinjam klub itu dari Sunderland. Pemain internasional Pantai Gading tersebut tahun lalu pindah dari Brighton & Hove Albion ke klub Inggris itu dengan nilai 25 juta euro, dan sebelumnya menempuh rute yang sama ke Eropa melalui Right to Dream Academy dan FC Nordsjaelland seperti mantan pemain Ajax, Mohammed Kudus.