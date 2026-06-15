Ajax gagal: target transfer tetap setia pada klubnya dan menolak tawaran dari Amsterdam

Ajax tampaknya harus melupakan kedatangan Bailey Rice. Gelandang tersebut memiliki kontrak yang akan berakhir di Rangers FC, namun menurut media Skotlandia dan pakar pasar transfer Ben Jacobs, ia akan memperpanjang kontraknya.

Pada akhir April, Fabrizio Romano melaporkan minat Ajax terhadap Rice, yang tampaknya akan hengkang secara gratis. Beberapa klub Inggris dan Schalke 04 juga mengincar kedatangannya.

Baik Ajax maupun Schalke terus mendesak dan mengajukan tawaran kepada talenta berusia sembilan belas tahun tersebut. Namun, tampaknya hal itu sia-sia, mengingat pemberitaan tentang perpanjangan kontrak yang akan datang.

Rice telah lama dikenal sebagai gelandang berbakat di Inggris Raya dan telah tampil sebanyak enam belas kali untuk timnas Skotlandia U-19.

Sejak pindah dari Motherwell pada 2022, ia telah tampil dalam 16 pertandingan di tim utama Rangers, namun pada November situasinya berubah drastis.

Beberapa hari setelah laga Liga Europa melawan AS Roma, Rice mengalami cedera parah saat latihan dan harus menjalani operasi. Sejak itu, Rice tidak bermain lagi dan fokus pada musim depan.

Meskipun pelatih Danny Rohl akan segera hengkang—yang sedang dalam proses pindah ke Red Bull Salzburg dan akan digantikan oleh manajer Hearts, Derek McInnes—Rice memutuskan untuk tetap bertahan. Ajax dan Schalke pun harus mencari alternatif.