Ajax, Feyenoord, dan PSV sama-sama mengincar bek berbakat yang sama

Maas Willemsen (sc Heerenveen) telah dipantau oleh keempat klub papan atas Belanda, demikian ditulis jurnalis Sander de Vries dari Leeuwarder Courant.

De Vries memperkirakan musim transfer yang sibuk di Stadion Abe Lenstra. “Dibandingkan dengan setahun yang lalu, ada modal yang jauh lebih besar di lapangan. Heerenveen pasti akan menuai hasilnya.”

Willemsen adalah salah satu pemain yang menjadi incaran. Musim panas lalu, ia bergabung secara gratis dari De Graafschap.

Bek tengah berusia 23 tahun ini sedang menjalani musim yang luar biasa di Friesland. Fakta bahwa Willemsen yang berpostur 1,90 meter ini kidal membuatnya semakin menarik.

Menurut De Vries, ‘empat besar’ telah mengamati Willemsen secara mendalam. Hal ini tampaknya merujuk pada Ajax, Feyenoord, PSV, dan FC Twente.

Berbagai klub dari Bundesliga dan Serie A juga memantau Willemsen. Di Heerenveen, ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2029.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Willemsen hanya 1,5 juta euro. Namun, Heerenveen tidak akan melepasnya dengan harga tersebut.