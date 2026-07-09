Ajax, Feyenoord, dan PSV gagal mendapatkan Emmanuel Fejokwu

Emmanuel Fejokwu akan melanjutkan kariernya bersama Club Brugge, demikian diumumkan klub papan atas Belgia tersebut pada Kamis melalui saluran resminya. Bek berusia enam belas tahun ini pindah dari West Ham United dan telah menandatangani kontrak selama tiga tahun.

Fejokwu lahir di Belanda, tetapi pindah ke Inggris pada usia muda, di mana ia menjalani pembinaan di West Ham.

Tergantung pada persetujuan administratif dari FIFA, Fejokwu akan bergabung dengan Club NXT. Tim junior tersebut berkompetisi di divisi kedua Belgia.

Awal tahun ini, Fejokwu secara eksplisit dikaitkan dengan ketiga klub papan atas Belanda. Ajax, Feyenoord, dan PSV pun gagal mendapatkannya.

Minat dari luar Belanda pun sangat besar. Klub-klub seperti Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, dan RB Salzburg telah menanyakan informasinya, begitu pula Inter, RSC Anderlecht, LOSC Lille, dan AS Monaco.

Pada musim lalu, Fejokwu bermain untuk tim U-18 West Ham. Bek serba bisa ini pernah membela tim nasional junior Inggris dan Belanda.

Di masa depan, Fejokwu mungkin harus mengambil keputusan penting. Di Club Brugge, ia akan bertemu dengan dua rekan senegaranya, yaitu Bjorn Meijer dan Ludovit Reis.