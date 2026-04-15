‘Ajax, Feyenoord, dan PSV bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Ilian Hadidi’

Tiga klub papan atas tradisional Belanda sedang bersaing untuk mendapatkan tanda tangan Ilian Hadidi. Kabar tersebut diungkap oleh surat kabar Wallonia, La Dernière Heure. Baik Ajax, Feyenoord, maupun PSV sedang memantau gelandang berusia tujuh belas tahun dari Standard Liège tersebut.

Hadidi, yang baru berusia 17 tahun, adalah gelandang kaki kanan yang bermain untuk tim U-18 Standard Luik. Di sana, ia juga menjabat sebagai kapten. Meskipun ia lebih sering bermain di posisi nomor 6, ia telah mencetak 5 gol dalam 16 pertandingan musim ini.

Debutnya di tim utama masih harus ditunggu, namun menurut sumber-sumber Belgia, ia sudah sering berlatih bersama tim utama musim ini. Mengingat perkembangan pesatnya dan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas, ia menjadi incaran klub-klub top Eropa.

La Dernière Heure melaporkan bahwa Ajax, Feyenoord, dan PSV memantau situasi Hadidi dengan cermat. Minat tersebut tidak hanya datang dari Belanda: klub-klub seperti Borussia Dortmund, LOSC Lille, AS Monaco, dan Club Brugge juga menunjukkan minat yang kuat terhadap talenta muda ini.

Surat kabar tersebut hadir pada akhir pekan lalu dalam pertandingan Standard Liège U-18. “Di sebelah kiri kami berdiri seorang pemandu bakat berbahasa Belanda dari Manchester City,” demikian diungkapkan. “Tentu saja ia tidak mau mengatakan pemain mana yang ia amati, tetapi setelah beberapa menit bertukar pandang, kami segera menyadarinya…”

Minat besar ini sebagian besar berkat penampilan mengesankan Hadidi di turnamen pemuda bersama tim U-17 Maroko pada awal April. Dia berhasil memenangkan turnamen tersebut. Selain itu, dia akan tampil di Piala Afrika untuk tim U-17 bulan depan, yang akan diselenggarakan di Maroko.

Dalam waktu dekat, Hadidi harus mengambil keputusan mengenai masa depannya. Meskipun orang-orang di sekitarnya menyarankannya untuk tetap bertahan di Liège dalam lingkungan yang sudah dikenalnya, tawaran finansial dari klub lain lebih menarik. Menurut La Dernière Heure, sejak restrukturisasi klub, Standard Liège dilaporkan menjadi lebih berhati-hati dalam memberikan kontrak bernilai besar.