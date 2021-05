Ajax Lelehkan Trofi Eredivisie & Jadikan 42.000 Keping Bintang Untuk Fans

Ajax memutuskan untuk melelehkan trofi juara Eredivisie ke-35 mereka musim ini dan meleburnya menjadi lebih dari 42.000 keping bintang kecil untuk dibagikan kepada fans.

Prosesi pembagian dimulai per Rabu (12/5). Setiap pemegang tiket musiman akan mendapatkan masing-masing satu keping bintang seberat 3,45 gram.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA