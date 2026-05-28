Hedwiges Maduro berbincang dengan Ajax Showtime mengenai kondisi Ajax saat ini. Mantan gelandang klub asal Amsterdam itu bertanya-tanya apakah Mika Godts mungkin akan dijual, mengingat tidak akan ada pendapatan dari kompetisi Liga Champions.

''Kalau begitu, harus ada pengganti yang bagus,'' harap Maduro agar Ajax bertindak tepat jika Godts benar-benar hengkang. ''Dia tampil maksimal musim lalu dan bermain dengan gaya yang sangat cocok untuknya.''

Maduro menggambarkan skenario saat kedatangan pelatih baru ke Ajax. ''Dan dia berkata: Godts, kamu akan bermain di sayap lagi, seperti yang diinginkan Farioli, maka dia tidak akan sebaik sekarang.''

"Nilai pasarnya bisa turun lagi, karena dia tidak akan mencetak banyak gol dan memberikan assist. Jika Ajax mendapat tawaran besar, tentu harus mempertimbangkannya," Maduro sangat memahami bahwa Godts bisa menghasilkan puluhan juta euro bagi Ajax.

Dalam pandangan Maduro, Godts hampir bisa dibilang pemain terpenting dalam skuad Ajax. ''Dia cepat dan bisa melewati lawan. Itu sudah sangat berharga bagi seorang pemain sayap saat ini. Jika kamu melihat Eredivisie saat ini, kamu akan melihat banyak pemain yang lincah.''

Mantan pemain Ajax ini melihat sisi lain yang perlu ditingkatkan pada Godts. ''Dia masih bisa berkembang secara fisik. Dia baru berusia dua puluh tahun, jadi dia benar-benar harus berinvestasi pada dirinya sendiri. Doué, misalnya, juga berusia dua puluh tahun dan jika Anda melihat bagaimana dia berlari bolak-balik… Dia bisa mempertahankannya dan Godts juga harus mengejar hal itu.''

Godts masuk dalam daftar incaran Manchester United, meskipun belum ada tawaran resmi dari Inggris. Transfermarkt memperkirakan nilai pemain sayap penyerang tersebut, yang terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029, sebesar 35 juta euro.