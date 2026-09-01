Thilo Kehrer akan menyelesaikan musim ini bersama Ajax. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan pada Selasa di X lewat "here we go" khasnya bahwa klub Amsterdam itu telah mencapai kesepakatan lisan dengan bek AS Monaco tersebut.

Kehrer datang dari Monaco dengan status pinjaman dan menurut Romano sudah menandatangani kesepakatan peminjaman tersebut. Dalam tes medis terhadap pemain yang sudah 28 kali memperkuat tim nasional Jerman itu, tidak ditemukan masalah.

Algemeen Dagblad sebelumnya pada Selasa juga melaporkan bahwa Kehrer merupakan kandidat penting untuk memperkuat lini pertahanan. Kabarnya, biaya peminjaman yang harus dibayar Ajax mencapai dua juta euro dan tidak ada opsi pembelian yang disepakati.

Kehrer yang berusia 29 tahun masih terikat kontrak dengan AS Monaco hingga pertengahan 2028, di mana pada pertandingan-pertandingan liga awal musim ini ia harus puas dengan tempat di bangku cadangan.

Ajax dan Monaco memang masih harus mengonfirmasi kesepakatan peminjaman ini secara resmi. Perkiraannya, kabar resmi akan segera datang dari Amsterdam.

Kehrer bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun di posisi bek kanan dan juga membawa pengalaman yang dibutuhkan. Pemain Jerman itu menimba ilmu di akademi muda VfB Stuttgart dan Schalke 04 sebelum kemudian mendapatkan transfer ke Paris Saint-Germain.

Pada 2022, Kehrer pindah ke West Ham United, lalu dua tahun kemudian lebih dulu berlabuh di Monaco dengan status pinjaman. Klub Prancis itu kemudian merekrutnya secara permanen. Sepanjang kariernya, Kehrer juga telah mencatatkan 28 penampilan untuk tim nasional Jerman.