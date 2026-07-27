Ajax dan Zakaria Ouazane berpisah efektif mulai sekarang

Zakaria Ouazane bukan lagi pemain Ajax, demikian dilaporkan Mike Verweij. Saudara laki-laki Abdellah Ouazane, yang saat ini tampil sangat mengesankan dalam pramusim, akan bergabung dengan akademi muda FC Twente dan Heracles.

Penyerang berusia sembilan belas tahun itu telah mengakhiri kontraknya dengan Ajax atas kesepakatan bersama. Pada musim ini, ia akan menjadi bagian dari tim U-21 di Twente.

Zakaria Ouazane pada musim lalu tampil tiga belas kali untuk Jong Ajax di Divisi Keuken Kampioen, antara lain karena sering diterpa cedera. Ia mencatatkan satu gol.

Adiknya yang dua tahun lebih muda memang sudah bermain untuk tim utama Ajax. Abdellah Ouazane musim lalu sudah mencatatkan menit bermain di ajang piala dan menjalani seluruh pramusim di bawah pelatih Míchel.

Gelandang berusia tujuh belas tahun itu mencatatkan satu assist dalam pertandingan yang dimenangi 1-4 melawan FK Vojvodina dan mencetak gol penentu kemenangan dalam laga uji coba melawan Burnley (2-1).