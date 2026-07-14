'Ajax dan PSV memburu pemain Brasil dengan klausul pelepasan sebesar 80 juta'

Ajax dan PSV sedang mengincar Lucca Marques, demikian dilaporkan ESPN cabang Brasil pada hari Selasa. FC Porto asuhan Francesco Farioli bahkan telah mengajukan tawaran kepada penyerang sayap berusia 19 tahun asal São Paulo tersebut.

Porto melihat potensi besar pada diri Lucca dan ingin mempersiapkan penyerang berbakat ini secara bertahap untuk tim utama. Ajax dan PSV juga memantau talenta asal Brasil ini, meskipun belum ada tawaran yang diajukan dari Belanda.

Lucca memulai debutnya di tim utama pada tahun 2025 dan kini telah tampil dalam 26 pertandingan bersama São Paulo. Kontraknya saat ini berlaku hingga 30 April 2028 dan Transfermarkt memperkirakan nilainya sebesar tiga juta euro.

Menurut ESPN, Lucca memiliki klausul pelepasan sebesar 80 juta euro bagi klub-klub di luar Brasil. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar ia tidak begitu saja direkrut oleh klub-klub top Eropa.

Pemain sayap kiri dengan kaki kanan yang kuat ini dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dari akademi São Paulo. Lucca telah bermain dalam 21 pertandingan untuk tim U-20.

Ajax hampir dipastikan akan mendapatkan jasa Marcos Leonardo. Penyerang berusia 23 tahun ini akan bergabung dari klub Saudi Al-Hilal dengan biaya transfer sebesar 17,5 juta euro.