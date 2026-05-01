Ajax berusaha meyakinkan kiper berbakat tersebut, tetapi sama sekali tidak berhasil

Kiper Kayne van Oevelen (22) mengungkapkan dalam wawancara dengan ESPN alasan mengapa ia menolak tawaran Ajax. Satu setengah tahun lalu, klub asal Amsterdam itu menghubungi FC Volendam.

Van Oevelen, yang berasal dari Zaandam, terpilih sebagai Pemain Terbaik Bulan April di VriendenLoterij Eredivisie. Kiper dengan tinggi 1,99 meter ini sedang menjalani musim yang luar biasa bersama Volendam.

Secara total, Van Oevelen telah tampil dalam 63 pertandingan resmi untuk Volendam, di mana ia mencatatkan 13 clean sheet. Kontraknya di Stadion Kras akan berakhir pada pertengahan 2028.

Van Oevelen sebenarnya bisa saja bermain di Johan Cruijff ArenA. Ajax ingin merekrut kiper berbakat ini tahun lalu, tetapi sama sekali gagal meyakinkannya.

Pihak Ajax hanya mengirim pelatih kiper tim cadangan ke Volendam untuk berbicara dengan Van Oevelen. “Saat itu saya berkata: ‘Saya lebih baik tetap di Volendam’. Ajax tentu saja klub yang sangat bagus, tapi tawarannya tidak sesuai harapan saya. Dan di sini saya tahu apa yang saya miliki, saya tidak akan meninggalkan ini begitu saja.”

Untuk saat ini, Van Oevelen fokus pada Volendam, yang juga berharap bisa bermain di Eredivisie musim depan. “Ini sangat menegangkan, tapi jujur saja, saya bisa mengatasi tekanan dengan baik. Saya menyukainya. Anda hanya perlu ingat di kepala Anda mengapa Anda mulai bermain sepak bola.”

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Van Oevelen kini mencapai 2 juta euro. Ia masuk dalam daftar incaran beberapa klub Eredivisie.