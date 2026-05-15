Ajax berupaya mendatangkan kembali pemain bintangnya

Ajax akan menghadapi musim panas transfer yang penuh gejolak. Menurut Voetbal International, beberapa pemain masuk dalam daftar yang kemungkinan akan hengkang, sementara klub tersebut sekaligus mengharapkan kembalinya Edson Álvarez. Kemungkinan degradasi West Ham United dari Liga Premier bisa membuka peluang bagi klub asal Amsterdam tersebut.

Ajax sudah lama mencari gelandang bertahan baru untuk posisi nomor 6. Sejak kepergian Jordan Henderson, peran tersebut belum terisi dengan baik. Dalam pencarian pemain baru, puluhan nama dibahas di Ajax, namun nama Álvarez yang paling sering muncul.

Pemain asal Meksiko ini masih sangat dihormati di dalam klub. Baik pada musim panas 2025 maupun selama jendela transfer musim dingin 2026, Ajax telah mencoba membawanya kembali ke Johan Cruijff ArenA. Namun, kesepakatan tidak tercapai.

Álvarez baru-baru ini muncul di Johan Cruijff ArenA saat pertandingan kandang Ajax melawan FC Utrecht (kalah 1-2). Gelandang ini masih terikat kontrak dengan West Ham United, yang meminjamkannya ke Fenerbahçe musim ini. Kontraknya berlaku hingga pertengahan 2028.

Dengan dua pertandingan tersisa, West Ham berada dalam posisi yang sulit di Premier League. The Hammers harus mengejar ketertinggalan dua poin dari pesaingnya Tottenham Hotspur, jika tidak, mereka akan terdegradasi ke Championship.

Tidak hanya di sisi perekrutan, banyak hal juga akan terjadi di Ajax, di sisi pelepasan tampaknya akan ada pembersihan besar-besaran. Sean Steur justru harus dipertahankan lebih lama, sementara klub telah mengambil langkah penting menuju masa depan dengan mempertahankan Jorthy Mokio. Bagi beberapa gelandang lainnya, prospeknya tampaknya terbatas.

Kian Fitz-Jim tampaknya tidak akan lagi memainkan peran penting dalam rencana staf pelatih musim depan. Branco van den Boomen dan Sivert Mannsverk juga diizinkan hengkang dari Amsterdam. Dengan demikian, Ajax ingin menciptakan ruang dalam skuad.

Selain itu, Jordi Cruijff secara khusus mencari pemain baru untuk lini serang. Ajax serius mempertimbangkan kemungkinan kepergian Mika Godts, yang menjadi incaran beberapa klub. Oleh karena itu, mereka sudah mulai mencari calon pengganti untuk posisi sayap kiri.