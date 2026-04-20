Ajax berjuang keras untuk meraih peluang langka ini

Ajax telah mengincar peluang menarik di bursa transfer. Klub asal Amsterdam ini bersaing dengan Schalke 04 untuk mendapatkan tanda tangan Bailey Rice, yang tampaknya akan hengkang dari Rangers secara gratis pada musim panas ini.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Ajax memiliki minat konkret terhadap Rice, yang juga menjadi incaran Schalke. Klub Jerman tersebut bahkan telah mengajukan tawaran awal secara pribadi, namun kesepakatan belum tercapai. Hal ini memberi Ajax ruang untuk secara tegas ikut serta dalam persaingan.

Rice yang berusia sembilan belas tahun telah lama dianggap sebagai gelandang berbakat di Inggris Raya dan telah tampil enam belas kali untuk timnas Skotlandia U-19.

Sejak pindah dari Motherwell pada 2022, ia telah tampil dalam 16 pertandingan di tim utama Rangers. Akibat cedera parah, ia absen sejak November dan tidak lagi berperan di bawah asuhan pelatih Danny Rohl.

Situasi kontrak Rice kini memicu spekulasi yang semakin meningkat mengenai masa depannya. Rangers ingin mempertahankannya, namun belum ada kemajuan konkret dalam negosiasi.

Rice sendiri tampaknya untuk saat ini tetap membuka semua opsi. Selama belum ada kesepakatan dengan Rangers, ia bebas bernegosiasi dengan klub-klub yang tertarik. Kepergian tanpa biaya transfer tampaknya menjadi kemungkinan yang paling mungkin, seperti yang dilaporkan Ibrox News baru-baru ini.