Ajax dan AS Monaco telah mencapai kesepakatan mengenai transfer pinjaman Thilo Kehrer. Menurut Algemeen Dagblad dan De Telegraaf, pemain timnas Jerman dengan 28 caps itu masih akan terbang ke Amsterdam pada Selasa untuk menuntaskan kepindahannya ke Ajax.

Ketertarikan Ajax terhadap Kehrer mencuat pada Selasa dan sejak itu perkembangan berjalan cepat. Klub Amsterdam itu kini tampaknya bisa segera menambahkan bek berpengalaman tersebut ke dalam skuad.

Kehrer dipinjam dari Monaco untuk durasi satu musim. Dalam kesepakatan antara kedua klub tidak dicantumkan opsi pembelian, sehingga sang bek pada prinsipnya akan kembali ke Prancis setelah musim berakhir.

Pemain Jerman itu sudah diharapkan tiba di Amsterdam pada Selasa siang. Di sana ia akan membahas detail terakhir terkait transfernya dan kemudian menjalani tes medis di Johan Cruijff ArenA.

Dengan Kehrer, Ajax mendapatkan pengalaman yang diinginkan untuk lini tengah pertahanan. Pelatih Míchel Sanchez ingin skuadnya di posisi tersebut masih diperkuat dengan seorang pemain yang membawa pengalaman yang dibutuhkan.

Seorang winger kiri baru kini menjadi prioritas utama yang tersisa bagi Ajax. Direktur teknik Jordi Cruijff tampaknya akan mendatangkan Simon Adingra dari Sunderland dan pemain muda Leo Salazar Hinojosa dari Espanyol untuk posisi tersebut.