Ajax bangkit kembali dengan kemenangan telak atas Heracles Almelo

Ajax dengan mudah mengalahkan Heracles Almelo pada Sabtu malam. Tim asal Amsterdam itu menang 0-3 di Stadion Asito berkat gol-gol dari Mika Godts dan dua gol Steven Berghuis, serta berhasil mempertahankan keunggulan mereka dengan mudah meskipun Takehiro Tomiyasu mendapat kartu merah di menit-menit akhir.

Di Ajax, Ko Itakura dan Oscar Gloukh mendapat tempat di starting line-up, menggantikan Sean Steur dan Oliver Edvardsen. Wout Weghorst kembali dipilih sebagai penyerang, sementara Tomiyasu yang sudah pulih memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kasper Dolberg tetap di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Heracles menurunkan, antara lain, mantan pemain Ajax Remko Pasveer dan Naci Ünüvar.

Ajax memulai pertandingan dengan penuh semangat dan mendapat peluang-peluang awal melalui Jorthy Mokio dan Weghorst. Setelah peringatan pertama lewat tendangan bebas Berghuis yang berhasil ditepis dengan gemilang oleh Pasveer, gol akhirnya tercipta pada menit ke-16. Godts memanfaatkan keraguan Pasveer dan melambungkan bola dengan indah melewati kiper yang sudah keluar jauh: 0-1.

Tak sampai satu menit kemudian, Ajax menggandakan keunggulan. Weghorst bertindak sebagai pengumpan dan memberikan umpan kepada Berghuis, yang setelah melakukan satu-dua dengan tenang menyelesaikan peluang tersebut. Dengan demikian, pertandingan ini hampir pasti sudah ditentukan, karena Heracles tampil tanpa inspirasi.

Segera setelah babak kedua dimulai, Ajax kembali mencetak gol melalui serangan yang terorganisir dengan baik. Melalui serangkaian umpan, bola sampai ke Berghuis, yang memanfaatkan keraguan Pasveer dan mencetak gol menjadi 0-3. Dengan demikian, Ajax tampaknya berada dalam posisi yang aman melawan tim juru kunci.

Setelah itu, Ajax terus menciptakan peluang dan Weghorst serta Godts membentur tiang gawang. Heracles tidak bisa berbuat banyak dan penonton di Almelo tampaknya sudah pasrah dengan kekalahan baru. Tim asuhan pelatih Ernest Faber tampak tak berdaya dan tanpa kepercayaan diri.

Di menit-menit akhir, Ajax kembali mengalami kemunduran ketika pemain pengganti Tomiyasu diusir dari lapangan dengan kartu merah setelah intervensi VAR karena menjatuhkan Lequincio Zeefuik yang sedang melakukan serangan. Namun, meski hanya bermain dengan sepuluh orang, Ajax berhasil menyelesaikan pertandingan tanpa masalah, sehingga tim asal Amsterdam ini berhasil mengamankan poin penting dalam perebutan tiket ke kompetisi Eropa.