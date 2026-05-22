Final babak play-off antara Ajax dan FC Utrecht akan digelar pada Minggu pukul 12.15, demikian dilaporkan Mike Verweij dari De Telegraaf.

Willem II mengumumkan pada hari Jumat bahwa para penggemar tetap diperbolehkan melakukan perjalanan ke Volendam pada hari Sabtu untuk menyaksikan final babak play-off promosi dan degradasi. "Itu adalah hasil dari konsultasi antara KNVB, semua klub yang terlibat, dan pihak-pihak terkait dari pemerintah kota Edam-Volendam," tulis Verweij atas nama De Telegraaf.

Waktu kick-off pertandingan final di Volendam telah diubah akibat keputusan ini. Kick-off semula dijadwalkan pukul 20.00, namun dimajukan menjadi pukul 16.30. Hal ini dilakukan untuk membuat situasi di dalam dan sekitar Stadion Kras lebih terkendali.

Niat yang sama kemudian diungkapkan untuk final babak play-off ke kompetisi Eropa antara Ajax dan FC Utrecht. "Tujuannya adalah agar para pendukung Utrecht juga dapat hadir di sana, tetapi hal itu masih harus diputuskan secara definitif. Pertandingan tersebut juga akan dimajukan," tulis Verweij sebelumnya pada hari Jumat. Kini, pertandingan tersebut akan dimulai secara definitif pada pukul 12.15.