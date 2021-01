"Perubahan Kecil Dapat Berikan Dampak Positif!" - David Beckham Kampanyekan Hidup Sehat

Dalam acara virtual bertajuk All Well Indonesia, AIA resmi meluncurkan program AIA Vitality.

David Beckham mengajak serta penggemar sepakbola Indonesia serta masyarakat pada umumnya untuk hidup sehat.

Hal itu dikatakan Beckham dalam acara virtual bertajuk All Well Indonesia yang digelar belum lama ini. Selain Beckham, selaku AIA Global Ambassador, acara diramaikan oleh Christian Sugiono, duo Honne, Raditya Dika, serta empat AIA Vitality Pillar Ambassador, yaitu: Anjasmara, Chef Yuda Bustara, Putri Tanjung, dan Adjie Santosoputro. Sesi jumpa pers dipandu oleh satu dari sedikit host serbabisa di Indonesia, Andini Effendi.

AIA Vitality adalah program ​health & wellness ​yang terhubung dengan layanan inti perlindungan jiwa AIA. Gagasan ini mencakup empat pilar guna wujudkan hidup lebih sehat, lebih lama, serta lebih baik - yakni: ​Eat Well, Move Well, Think Well, dan Plan Well. Platform kesehatan komprehensif yang terprogram dalam tiga tahap utama: ​Know Your Health, Improve Your Health, & Enjoy the Rewards ini diklaim dapat membantu setiap individu memonitor dan meningkatkan gaya hidup sehat masing-masing.

Lebih banyak tim

Sebagai catatan, AIA Vitality lebih dulu diluncurkan di delapan negara regional Asia Pasifik dan secara ilmiah terbukti telah memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan angka harapan kehidupan masyarakat.

“Kesehatan kita dan kesehatan mereka yang kita cintai, tidak pernah lebih penting dari saat ini. Saya melihat langsung betapa pentingnya hal ini bagi teman-teman saya di Indonesia ketika saya merasa terhormat dapat berada di sana untuk meluncurkan kampanye AIA Sepak Bola Untuk Negeri dan menghadiri AIA Health Fest,” kata Beckham.

“Ya, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memberikan dampak positif pada kesehatan dan kebugaran kita. Saat ini, saya menghabiskan lebih banyak waktu untuk berolahraga bersama keluarga,” tambah ikon sepakbola dunia asal Inggris itu yang membiakkan lebah dan rajin mengonsumsi madu organik selama pandemi.

Tanpa megurangi rasa hormat kepada tenaga kesehatan, penyintas, atau keluarga korban Covid-19, musibah global ini nyatanya memaksa orang-orang berubah lebih positif. Dalam artian, sejak pandemi dimulai selama delapan bulan terakhir, masyarakat mesti menerapkan pola hidup sehat dalam rutinitas sehari-hari.

Dengan begitu, gaya hidup sehat tentu berpotensi menjadi budaya alias bukan hanya tren semata pasca-pandemi. Adagium “mencegah lebih baik daripada mengobati” kini menjadi prinsip yang bukan sekadar narasi normatif. Fenomena itu beririsan dengan komitmen AIA, sponsor utama Hotspur, untuk memperkenalkan AIA Vitality.

“Melalui AIA Vitality, kami ingin terlibat aktif meningkatkan kualitas hidup keluarga di Indonesia, tidak hanya membantu mereka dalam menghadapi masa-masa sulit tapi juga memotivasi dan menghargai setiap perubahan kecil yang mereka lakukan untuk gaya hidup lebih sehat melalui ​rewards yang kami telah siapkan,” pungkas AIA President Director, Sainthan Satyamoorthy.