Ahli wasit: Pembatalan gol Iran saat melawan Mesir merupakan keputusan yang tepat

Pakar wasit Andy Davies menegaskan kebenaran keputusan wasit asal Polandia, Simon Marciniak, yang memimpin pertandingan Mesir melawan Iran di Piala Dunia 2026, untuk menganulir gol di menit-menit akhir yang dicetak tim Asia tersebut dengan alasan offside.

Gol yang dianulir tersebut, yang dicetak timnas Iran pada menit-menit akhir pertandingan melawan Mesir, Sabtu pagi ini, dalam rangkaian pertandingan ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, memicu kontroversi luas, setelah banyak pihak berpendapat bahwa keberadaan bek Mesir yang lebih dekat ke garis gawang daripada penyerang Iran berarti gol tersebut sah.

Khalilzadeh mencetak gol tersebut pada menit-menit krusial di babak kedua, yang seharusnya membawa Iran meraih kemenangan berharga yang akan mengantarkannya ke posisi kedua di Grup 7. Namun, dengan dibatalkan gol tersebut, pertandingan berakhir imbang 1-1, sehingga Mesir naik ke posisi kedua, sementara tim Iran masih menunggu nasibnya untuk lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik.

Mantan wasit internasional Inggris, Andy Davies, yang pernah menjadi salah satu wasit elit di Inggris, menegaskan bahwa keputusan Video Assistant Referee (VAR) tersebut benar sesuai dengan peraturan permainan.

Davies menjelaskan, melalui jaringan ESPN Amerika Serikat, bahwa peninjauan insiden tersebut “langsung dan jelas”, karena garis offside menunjukkan bahwa kaki bek Iran, Shuja Khalilzadeh, berada di depan bek kedua terakhir pada saat bola dioper, yang memaksa ruang video untuk campur tangan dan membatalkan gol tersebut.

Ahli wasit tersebut menyoroti bahwa banyak pihak berfokus pada keberadaan seorang bek Mesir yang berdiri lebih dekat ke garis gawang daripada pemain Iran tersebut, dengan anggapan bahwa hal itu membatalkan situasi offside. Namun, peraturan mengharuskan adanya dua bek di antara penyerang dan garis gawang pada saat bola dioper, bukan hanya satu bek saja.

Ia menambahkan bahwa biasanya kedua bek tersebut adalah kiper dan salah satu bek, namun situasinya berbeda jika kiper maju jauh dari gawangnya; dalam hal ini, salah satu bek dapat menjadi pemain terakhir, sementara harus ada bek kedua di belakangnya agar tidak terjadi offside.

Davis menegaskan bahwa kiper Mesir berada terlalu jauh di luar gawangnya saat serangan berlangsung, sehingga bek Mesir yang terlihat di bagian atas layar menjadi pemain bertahan terakhir secara efektif.

Dengan demikian, hanya tersisa satu bek di antara Khalilzadeh dan garis gawang, sehingga terjadi offside sesuai aturan, meskipun salah satu bek tersebut lebih dekat ke gawang daripada penyerang Iran.