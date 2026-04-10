Ahli wasit memutuskan kontroversi seputar hak Mbappé atas tendangan penalti

Pertandingan antara Real Madrid dan Girona, dalam rangka pekan ke-31 La Liga, yang digelar di Stadion Santiago Bernabéu, memicu kontroversi besar terkait keputusan wasit pada menit-menit akhir, setelah wasit tidak memberikan tendangan penalti yang seharusnya untuk tim tuan rumah setelah bintang Prancis Kylian Mbappé terjatuh di dalam kotak penalti.

Pada menit ke-87, Mbappé bertabrakan dengan bek Brasil, Vitor Reis, yang membuatnya terjatuh ke tanah.

Wasit Alberola Rojas memutuskan untuk melanjutkan permainan tanpa memberikan pelanggaran, dan wasit video (VAR) tidak turun tangan untuk meninjau insiden tersebut, meskipun ada protes keras dari para pemain Real Madrid dan para pendukungnya.

Wasit Spanyol berpengalaman dan pakar wasit di surat kabar "AS", Iturralde González, menganalisis adegan tersebut dengan cermat, mengatakan: "Jika wasit langsung memberi penalti, ada tabrakan yang jelas, tetapi VAR tidak akan pernah campur tangan dalam situasi seperti ini."

Dia menambahkan: "Bagi saya, ini adalah tendangan penalti, tetapi instruksi yang diterima wasit video adalah untuk tidak campur tangan dalam jenis adegan kontroversial seperti ini."

Setelah keputusan wasit untuk tidak memberikan apa pun, para penonton menanggapi dengan sorakan massal yang menuduh Federasi Sepak Bola Spanyol melakukan korupsi.