Bek kanan AS , Ruben Aguilar melampiaskan kekesalannya dengan menendang monitor Video Asisten Wasit (VAR) setelah dirinya menerima kartu merah.

Aguilar diusir dari lapangan oleh wasit Jerome Brisard pada menit ke-92 saat Monaco kalah 1-0 dari di , selepas menjadi orang terakhir di baris pertahanan yang melanggar pencetak gol Denis Bouanga.

VAR tidak terlibat secara langsung terhadap proses kartu merah yang diterimanya, tapi pemain Prancis berusia 26 tahun tersebut mungkin marah karena keputusan sebelumnya ketika kartu merah untuk pemain Saint-Etienne, Wesley Fofana untuk pelanggaran serupa dianulir VAR karena ada kejadian off-side.

AS Monaco right-back Ruben Aguilar filmed kicking the VAR monitor after being sent off in last night’s match vs St Étienne. pic.twitter.com/84u2Z37z4t